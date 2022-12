Wypadek na betonce. Trzy osoby są poszkodowane

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek na drodze wojewódzkiej nr 142.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą podczas wyprzedzania wpadł w poślizg i przewrócił się na bok - mówi mł. asp. Jusyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Jadąca z naprzeciwka dacia, chcąc uniknąć czołowego zderzenia, zjechała na prawą stronę gdzie została uderzona przez naczepę. Droga jest zablokowana.

Na miejscu były dwa zespoły ratownictwa medycznego, strażacy oraz policja. Wypadek był ok. godz. 14.20.

- Trzy osoby są poszkodowane - mówi Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To 32-letni letni kierowca ciężarówki, który trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej, głowy, ręki i nogi, a także dwie osoby, które jechały dacią. Kobieta w wieku 63 lat została zabrana do szpitala z urazem nogi, a 65 - latek doznał stłuczenia biodra i kolana. On także został przewieziony do szpitala.

