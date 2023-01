Wypadek na A6. Gigantyczne korki

Około południa w rejonie węzła Kijewo w Szczecinie zderzyły się trzy samochody. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Wezwano także wozy techniczne pomocy drogowej w celu odholowania samochodów blokujących przejazd.

Węzeł Kijewo to newralgiczny punkt na trasie do granicy z Niemcami. Przemieszcza się tamtędy także sporo samochodów dojeżdżających z Prawobrzeża do Zachodnich dzielnic miasta takich jak Pomorzany i Gumieńce.

Ze względu na zablokowanie trasy w stronę Kołbaskowa, zalecano objazd przez Zdroje i Podjuchy gdzie również utworzyły się korki zahaczające także o Szczecin-Dąbie i newralgiczną ulicę Struga.

(żuk)

Fot. Suszą! Szczecin