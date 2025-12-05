Piątek, 05 grudnia 2025 r. 
Wypadek i utrudnienia w Policach

Data publikacji: 05 grudnia 2025 r. 17:07
Ostatnia aktualizacja: 05 grudnia 2025 r. 17:07
Wypadek i utrudnienia w Policach
 

W piątek 5 grudnia po godz. 15 na ul. Grunwaldzkiej w Policach doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego kierowca osobówki uderzył w budynek mieszkalny. Trafił do szpitala. Są duże utrudnienia w ruchu.

 - Kierujący Matizem w trakcie zmiany kierunku poruszania się z ulicy Grunwaldzkiej w stronę ulicy Kołłątaja wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo poruszającym się kierującymi Toyotą - poinformowała nas sierżant Kornelia Staniszewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Policach. - W wyniku kontaktu pomiędzy pojazdami oraz panujących warunków atmosferycznych kierowca Toyoty stracił panowanie nad samochodem, uderzając w budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej.

47-latek przewieziony został do szpitala w Policach. Na miejscu zdarzenia trwają czynności funkcjonariuszy. Wprowadzono objazdy przez ulicę Wojska Polskiego oraz Sikorskiego.

(K)

Fot. Agnieszka Spirydowicz

