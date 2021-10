Wymieniają asfalt na Żołnierskiej i Miodowej w Szczecinie

We wtorek rozpocznie się wymiana nakładki na ulicy Żołnierskiej, od czwartku drogowców będzie można zobaczyć na ulicy Miodowej w Szczecinie.

- Prace na ulicy Żołnierskiej będą prowadzone na odcinku od Szerokiej do Klonowica. Miodowa wyremontowana zostanie w części od ulicy Chorzowskiej do Pod Urwiskiem. W obu przypadkach roboty będą trwały do końca listopada

W ramach prac wykonane zostanie frezowanie nawierzchni, regulacja infrastruktury podziemnej, ułożenie warstwy wiążącej, siatki szklano-węglowej, która pozwoli na dłuższe użytkowanie nawierzchni i zminimalizuje jej pęknięcia oraz warstwy ścieralnej.

- Ulice będą przejezdne, jednak utrudnień można spodziewać się na przykład ze względu na odkryte urządzenia podziemne. Drogowcy będą robić wszystko, żeby uciążliwość dla kierowców była jak najmniejsza, a większość prac będzie wykonywana w nocy - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Wymiana nawierzchni trwa także na ulicy Zawadzkiego i Klonowica w Szczecinie.

Prace wykonuje firma Strabag w ramach umowy na bieżące utrzymanie.

(k)