Wymień kopciucha, dbaj o środowisko

Przypominamy, że cały czas trwa nabór zgłoszeń do miejskiego programu „Zefirek”, w którym można otrzymać 7500 zł na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Szczecina.

– Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy – tłumaczy Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. – Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy, na przykład demontaż starego pieca, może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub jej rozwiązaniem.

Warunkiem przyznania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombinacją kilku niżej wymienionych systemów.

– Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy – podkreśla Paulina Łątka. – W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W sytuacji gdy nie są one możliwe do zrealizowania (np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania: podłączenie do sieci ciepłowniczej; zainstalowanie ogrzewania gazowego; zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła – ogrzewania elektrycznego, olejowego, opartego na odnawialnych źródłach energii, opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Szczegółowy regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka ZEFIREK lub www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp.

Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub złożyć osobiście w Kancelarii (sala 62 stanowiska 44-46) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu do magistratu w godz. 7.30-15.30.

Informacje na temat programu „Zefirek” udzielane są również pod numerem tel. 91 42 45 845 w godzinach pracy magistratu.

(kn)