Wyjechały nowe elektryki - pierwsze z grudniowej dostawy

Nowe autobusy już wożą pasażerów. Fot. SPA Klonowica

Pierwsze autobusy elektryczne z grudniowej dostawy dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego są już na liniach komunikacyjnych. Na linii 86 (74) kursują cztery autobusy 12 m, a na linii 75 jeden autobus 18 m przegubowy. W kolejnych tygodniach na trasy wyjadą następne.

REKLAMA

Nowe autobusy to efekt umowy, którą gmina Szczecin podpisała z firmą Solaris Bus & Coach w listopadzie 2024 roku. Flota SPA Klonowica wzbogaciła się o cztery 12-metrowe Urbino 12 electric (dla 75 pasażerów) i dziesięć pojazdów przegubowych Urbino 18 electric (dla 120 pasażerów).

Pojazdy napędzane są elektrycznymi silnikami centralnymi i wyposażone w baterie Solaris High Energy (400 i 500 kWh), które zapewniają zasięg minimum 120 km na jednym ładowaniu.

(K)

REKLAMA