Wyjątkowe dni na miejskich nekropoliach. Wszystkich Świętych w Szczecinie

W tych dniach tłumnie odwiedzamy groby bliskich. W czasie świąt cmentarze są otwarte dłużej niż zwykle. Fot. Ryszard PAKIESER

Przed nami 1 listopada – dzień zadumy i wspomnień. Szczecińskie cmentarze komunalne są już gotowe na przyjęcie tysięcy odwiedzających. W jakich godzinach będą otwarte, gdzie odbędą się nabożeństwa i jak zadbano o porządek i bezpieczeństwo?

W piątek 31 października cmentarze są otwarte w godz. 7-21, w sobotę 1 listopada w godz. 7-2, w niedzielę 2 listopada w godz. 7-21. Od 3 listopada do 31 marca można je odwiedzać w godz. 7-18. Po wskazanych wyżej godzinach opuszczenie Cmentarza Centralnego możliwe jest jedynie przez bramę główną.

Czystość i porządek

Na Cmentarzu Centralnym rozstawiono 40 dodatkowych toalet przenośnych. Ich serwis odbywa się dwa razy dziennie. Na pozostałych cmentarzach również są dostawione dodatkowe kabiny.

Przez cały rok na terenie Cmentarza Centralnego dostępnych jest prawie tysiąc pojemników na odpady. W połowie października dostawionych zostało kolejnych 160 pojemników o pojemności 1100 litrów oraz 15 kontenerów o pojemności od 8 do 12 m sześć. W okresie świątecznym wywóz odpadów realizowany jest dwa razy dziennie. Oprócz tego na cmentarzu pracować będą ekipy sprzątające, na bieżąco porządkujące jego teren. Również na pozostałych cmentarzach ustawiono łącznie 35 dodatkowych pojemników.

Handel

W przetargach sprzedano 112 stanowisk handlowych przy cmentarzach: na Cmentarzu Centralnym od ulicy Ku Słońcu – 64 miejsca, od ul. Mieszka I i Dworskiej – 29 miejsc, na Cmentarzu w Dąbiu -13, w Zdrojach – 5 miejsc, na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej – 1 miejsce. Część z nich będzie funkcjonować do 2 listopada. Stanowiska wzdłuż ul. Ku Słońcu będą działać do 1 listopada.

Wydarzenia towarzyszące

W dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada pod filarami bramy głównej prezentowana będzie wystawa fotograficzno-krajoznawcza „25. wystawa w Bramie – Szczecin 80”. Autorem jest Piotr Mania.

Msze święte w Kaplicy Głównej 1 listopada odbędą się w godzinach: 9, 12 i 15. Po Mszy świętej o godz. 12 rozpocznie się procesja modlitewna do dwunastu stacji na Cmentarzu Centralnym. O godz. 11.30 do 13.30 msza św. w Kaplicy na Cmentarzu Zachodnim. O godzinie 10.30 nabożeństwo ewangelickie Świętej Trójcy w Kaplicy Głównej.

2 listopada o godzinie 15 odprawiona zostanie msza św. w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym. Po mszy odbędzie się procesja do grobowca kapłańskiego na kwaterze 24a.

Zbiórki publiczne i kwesty

Na największej szczecińskiej nekropolii kwestować będą wolontariusze: Komitetu Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza’’, Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Fundacji „Dom Hospicyjny” – Hospicjum św. Jana Ewangelisty, Fundacji „Dać Wytchnienie” oraz Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Bezpieczeństwo

Do 2 listopada w skrzydle wschodnim Bramy Głównej działa Stanowisko Dowodzenia Policji, które ma pozwolić na szybkie reagowanie i skuteczniejsze działania prewencyjne, zminimalizowanie zagrożenia przestępczością oraz usprawnienie ruchu pieszego i kołowego w rejonie Cmentarza Centralnego.

Wyszukiwarka grobów:

https://cmentarze.szczecin.pl/chapter_11975.asp

