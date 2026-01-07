Wyciek gazu przy ul. Ratajczaka. Ewakuowano 25 osób

Fot. Facebook/Suszą! Szczecin

W środę o godz. 15:51 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wycieku gazu w budynku przy ul. Ratajczaka 16 w Szczecinie - informuje w rozmowie z „Kurierem” kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych.

W wyniku zdarzenia - do którego doszło wewnątrz 3 piętrowego bloku - ewakuowano 25 osób zamieszkałych w dwóch klatkach przy ul. Ratajczaka. Znalazły one schronienie w autobusie, który podstawiono pod sklepem „Syriusz”. Temperatura na zewnątrz sięga obecnie minus 5 stopni Celsjusza.

Pogotowie gazowe zakręciło główny zawór gazu biegnący do budynku. Sytuacja jest opanowana. Obecnie trwa wietrzenie pomieszczeń. Następnie rozpoczną się prace związane z naprawą instalacji gazowej, do której uszkodzenia doszło podczas robót remontowo-budowlanych.

Mieszkańcy jeszcze dziś będą mogli powrócić do swoich domów.

(ip)

