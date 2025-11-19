Wyciągają zatopiony kuter z portu jachtowego w Świnoujściu

Fot. BIK Świnoujście

Pierwszy etap operacji podniesienia wraku porzuconego kutra Kehrwieder w świnoujskim Basenie Północnym przebiegł zgodnie z harmonogramem i zakończył się tuż przed zmierzchem. Dzięki współpracy wielu służb oraz zaangażowaniu specjalistów zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane na pierwszy etap działań.

Operację podzielono na etapy, aby zapewnić maksymalną skuteczność i utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu, szczególnie w wymagających warunkach nabrzeża.

Od wczesnych godzin porannych na miejscu pracowali nurkowie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, strażacy, załoga OSIR „Wyspiarz” oraz zespół firmy dźwigowej. Jednym z kluczowych elementów zaplanowanego scenariusza było przeciągnięcie pod kadłubem masywnych pasów, które następnie połączono z zawiesiem dźwigowym. Precyzyjna praca w trudnych warunkach podwodnych wymagała dużego doświadczenia — wsparcie nurków 8. FOW pozwoliło sprawnie przeprowadzić ten etap.

Po opasaniu kadłuba dwa dźwigi o dużej nośności rozpoczęły stabilizację jednostki, równolegle z kontrolowanym wypompowywaniem wody z jej wnętrza. Ze względu na charakterystykę nabrzeża i zaplanowane ustawienie maszyn, każdy manewr wykonywano z pełną koordynacją i w oparciu o przyjęty wcześniej schemat techniczny.

Zgodnie z harmonogramem, prace przewidziane na środę zostały zakończone, a kolejne etapy operacji zaplanowano na następne dni.

Kehrwieder, porzucony kuter należący do obywatela Niemiec, zatonął w nocy z 12 na 13 listopada przy nabrzeżu Portu Jachtowego. Jednostka od ponad dwóch lat cumowała w porcie bez uregulowanych należności wobec OSIR „Wyspiarz”, a właściciel ignorował wezwania do jej usunięcia. Sprawa trafiła na drogę sądową. Kosztami przeprowadzenia operacji wydobycia wraku zostanie obciążony armator jednostki.

Drugi etap prac zostanie przeprowadzony w czwartek.

