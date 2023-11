Ueo

2023-11-19 11:55:10

Dziś paliła sie się też kamienica na Braniborskiej 38 (Gumieńce), pustostan. Ktoś wieczorem w niej był bo było słychać hałasy. Co chwilę ktoś wybija szyby na parterze, wchodzą tam też dzieciaki z pobliskiej szkoły, jest niebezpiecznie. Na zlecenie właściciela ktoś tylko zakłada w miejsce wybitych szyb deski, parę dni później ktoś wybija kolejną szybę i ma wejście. Obok są budynki mieszkalne. To nie pierwszy raz gdy ktoś coś tam podpala. Musi dojść do tragedii by coś zrobić z tym miejscem?