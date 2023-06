Wybuch w pracowni plastycznej Akademii Sztuki. Ranne trzy osoby

Do osoby pn. Smutne - gdyby panie nie nadawały się do prac technicznych, tkwiłby pan/pani w latach dwudziestych. Proszę nie obrażać kobiet. Wypadek może przydarzyć się każdemu.

xx

2023-06-25 21:47:20

Te kretyńskie "przebłyski" umysłów komentujących tu osób, są bulwersujące; stanowią też o kondycji umysłowej komentujących, to poziom podstawówki. Zero myślenia. Karetka przewiozła najciężej poparzoną kobietę do szpitala na Unii Lubelskiej, skąd śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano ją do Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w szpitalu w Gryficach. To tak do wiadomości "mądrali".