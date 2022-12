Wszystkiego Najlepszego w 2023 roku!

Zgred

2022-12-31 18:48:37

Żeby się żyło. Żeby się wiodło. Żeby się chciało. Żeby się mogło. Żebyście zawsze mieli kasę aby móc wypić. Żebyście mieli zdrowie aby móc wypić. I żebyście mieli z kim wypić. I żebyście nie musieli nigdy nikogo prosić o jakiś etacik dla siebie dla żony czy dla dzieci, tylko żeby to was prosili abyście pracowali u nich. Ja to szczęście mam.