Wszystkie Gammy już w Szczecinie. Ostatni z 12 wagonów dotarł do zajezdni Pogodno

Dwanaście dwukierunkowych niskopodłogowych tramwajów Moderus Gamma zamówiła w grudniu 2024 roku spółka Tramwaje Szczecińskie w poznańskiej firmie Modertrans. Do Szczecina dotarł już ostatni z nich. Otrzymał numer 642.

Pierwsze Gammy o numerach 631, 632, 633, 634 zostały włączone do eksploatacji na linii nr 4 pod koniec marca br. Wożą pasażerów głównie na linii nr 4 oraz sporadycznie na linii nr 3. Dziś kursuje 7 Gamm na „czwórce”.

Aktualnie w zajezdni Pogodno jest 10 Gamm gotowych do eksploatacji, trwają czynności odbiorowe jedenastego i dwunastego pojazdu.

Do obsługi Gamm zostało już przeszkolonych 114 motorniczych.

- Nowe tramwaje spisują się znakomicie – mówi Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. – Motorniczowie chwalą ich poziom techniczny, płynności jazdy, estetykę. Mam nadzieję, że pasażerowie też są zadowoleni.

Codziennie na ulice Szczecina z obu zajezdni wyjeżdża 80 składów. Dzięki dwunastu nowym Gammom Tramwaje Szczecińskie dysponują pięćdziesięcioma - w pełni bądź częściowo - niskopodłogowymi wagonami.

Tramwaje Gamma to pojazdy dwukierunkowe, jednoprzestrzenne, trójczłonowe, przegubowe, w stu procentach niskopodłogowe, klimatyzowane o długości 31,97 metrów i szerokości 2,4 metra. Pojemność przewozowa: 240 pasażerów (194 miejsca stojące i 46 siedzących). Pasażerowie mogą korzystać z Wi-Fi i gniazd USB do ładowania telefonów. Gammy mają cztery wózki napędowe. Wszystkie skrętne, co zmniejsza zużycie obręczy kół, szyn oraz zapewnia cichszą eksploatację.

Modertrans zobowiązał się dostarczyć do końca maja dwanaście tramwajów dwukierunkowych niskopodłogowych, jeden komplet specjalistycznego wyposażenia obsługowo-naprawczego i jeden specjalistyczny pojazd techniczny.

Wartość zamówienia obligatoryjnego (cztery tramwaje plus dwie jednostki specjalistyczne) to 63 728 760 zł brutto. Spółka Tramwaje Szczecińskie otrzymała dofinansowanie na ten cel w kwocie 33 mln zł z programu unijnego FENIX. Osiem dodatkowych tramwajów (12 mln zł za sztukę) to koszt 96 mln zł netto. Dla tej części zamówienia Szczecin otrzyma dofinansowanie z KPO w wysokości blisko 82 mln zł. (K)

