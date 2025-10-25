Wszystkich Świętych 2025. Zmiany w komunikacji miejskiej i czasowa organizacja ruchu

Fot. Mirosław Winconek/archiwum

Wszystkich Świętych to czas kiedy mieszkańcy miasta i przyjezdni odwiedzą bliskich na szczecińskich cmentarzach. Ze względu na wzmożony ruch przy nekropoliach pierwsze zmiany w komunikacji miejskiej zaplanowano już od soboty 25 października.

REKLAMA

ZDiTM przygotował siedem punktów informacyjnych, w których mieszkańcy dowiedzą się o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji przy I,II,III,IV Bramach Cmentarza Centralnego, a ponadto na pl. Kościuszki, Gumieńcach i Pomorzanach. Dodatkowe kasy biletowe zlokalizowane będą przy I, II, III i IV Bramie Cmentarza Centralnego i czynne od godz. 8 do godz. 18. Odwiedzający cmentarze będą mogli skorzystać z bezpłatnych parkingów przy sklepach Selgros, Ikea i Turzyn.

Tramwaje:

25 października (sobota) – na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

26 października (niedziela) – na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 10 obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Na linii 10 (Gumieńce – Plac Rodła) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z przesunięciem kursów w godzinach 11–16:30. Dodatkowo zostaje uruchomiona linia D15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce), kursująca według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 11–16:30 co 20 minut.

29-31 października (środa–piątek) – na wszystkich liniach obowiązują powszednie szkolne rozkłady jazdy.

1 listopada (sobota) – na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

Linia 8 (Gumieńce – Turkusowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 6–9 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

Linia 10 (Gumieńce – Plac Rodła) kursuje w godz. 9–18 według specjalnego rozkładu jazdy co 6–9 minut.

Linia D15 (Gumieńce – Dworzec Niebuszewo (tor zewnętrzny)) kursuje w godz. 7–20 według specjalnego rozkładu jazdy w obiegu łączonym z linią 10, z częstotliwością: w godz. 9–18 co 15 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

Postoje linii 2 na pętli „Dworzec Niebuszewo” w godz. 8:19–19:06 zostają przeniesione na tor wewnętrzny. Odjazd linii 2 o godz. 10:04 zostaje przeniesiony na tor rezerwowy.

2 listopada (niedziela) – na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Linia 8 (Gumieńce – Turkusowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 10–17 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

Linia 10 nie kursuje.

Linia D15 (Gumieńce – Dworzec Niebuszewo (tor zewnętrzny)) kursuje w godz. 7:30–18:30 według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 10–17 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

Postoje linii 2 na pętli „Dworzec Niebuszewo” w godz. 8:39–17:46 zostają przeniesione na tor wewnętrzny.

Autobusy:

25 października (sobota) – na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 8/12 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Osiedle Zawadzkiego – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Południowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut.

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny (Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 20 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–17 co 7/8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością: w godz. 9–12 co 30 minut, w godz. 12–18 co 24 minuty.

26 października (niedziela) – na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9:30–18 co 10/14 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Osiedle Zawadzkiego – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje w godz. 9–18 co 24 minuty.

Linia 60 (Stocznia Szczecińska – Cukrowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Południowa) kursuje w godz. 9–18 co 24 minuty.

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny (Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 20 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–17 co 7/8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „SKM Dąbie (Stacyjna)”) kursuje w godz. 9–18 co 30 minut.

Linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 20/40 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–18 co 20 minut.

29-31 października (środa–piątek) – na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie szkolne rozkłady jazdy.

Na linii 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 6–17, w pozostałym okresie bez zmian.

1 listopada (sobota) – na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 7–9 co 12 minut, w godz. 9–10 co 10 minut, w godz. 10–16 co 8 minut, w godz. 16–18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Osiedle Zawadzkiego – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje z częstotliwością: w godz. 7–9 co 12 minut, w godz. 9–10 co 10 minut, w godz. 10–16 co 8 minut, w godz. 16–18 co 10 minut.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Południowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut.

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny (Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Linia 62 nie kursuje.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 64 kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 15 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Linia 66 nie kursuje.

Linia 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 7–9 co 10 minut, w godz. 9–18 co 7/8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D75 (Osiedle Kaliny – Witkiewicza – Santocka – Karola Miarki) kursuje w godz. 9–18 co 15 minut.

Dodatkowa linia D80 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława I – Kołłątaja – rondo Giedroycia – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością: w godz. 7–9 co 10 minut, w godz. 9–18 co 7/8 minut.

Dodatkowa linia D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „SKM Dąbie (Stacyjna)”) kursuje w godz. 9–18 co 30 minut.

Linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością: w godz. 9–12 co 15 minut, w godz. 12–18 co 12 minut.

2 listopada (niedziela) – na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują świąteczne rozkłady jazdy.

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 8–9:30 co 15 minut, w godz. 9:30–18 co 12 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D53 (Osiedle Zawadzkiego – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje z częstotliwością: w godz. 8–9:30 co 15 minut, w godz. 9:30–18 co 12 minut.

Linia 60 (Stocznia Szczecińska – Cukrowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Południowa) kursuje w godz. 9–18 co 24 minuty.

Linia 61 (SKM Podjuchy – SKM Dworzec Główny (Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 20 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Linia 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 8–9 co 10 minut, w godz. 9–17 co 7/8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „SKM Dąbie (Stacyjna)”) kursuje w godz. 9–18 co 30 minut.

Linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 20/40 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–18 co 20 minut.

Dodatkowe zmiany

W dniu 1 listopada przystanek „Karola Miarki” dla pasażerów wsiadających, zlokalizowany na ul. Ku Słońcu za skrzyżowaniem z ul. Karola Miarki, obowiązywać będzie dla linii 67, D75, D80 i D07.

W dniu 1 listopada przystanek „Pomorzany Dobrzyńska” dla linii 53, D53 i 811 dla pasażerów wsiadających zlokalizowany zostanie na ul. Budziszyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Dobrzyńską.

Czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu podzielona została na kilka etapów i rozpocznie się już w sobotę 25 października wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie). Zamknięto możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki.

W środę 29 października wprowadzone zostaną punkty handlowe na wybranych odcinkach ul. Ku Słońcu. Handel odbywać się będzie na ciągu pieszym. W związku z powyższym planuje się wyłączenie z ruchu drogi dla rowerów. Ruch pojazdów utrzymany będzie na dwóch pasach ruchu w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

1 listopada nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękna, Santocka. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów.

2 listopada od godz. 6 do godz. 17 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Karola Miarki. Dodatkowo zamknięcie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki.

Również w rejonach cmentarzy w Dąbiu i Zdrojach będą obowiązywały czasowe ograniczenia w ruchu. ZDiTM zwraca się o zachowanie ostrożności w szczególności w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, w tym małe latarki, w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza. Należy dostosować się do poleceń służb czuwających nad bezpieczeństwem.

REKLAMA