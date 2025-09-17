Wszczęła awanturę domową i zaatakowała interweniujących policjantów

Fot. Arleta Nalewajko

Policjanci ze Złocieńca otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która wszczęła awanturę domową. W trakcie interwencji 37-latka, która była pod wpływem alkoholu, wyładowała swoją agresję na funkcjonariuszach.

Kobieta nie reagowała na wydawane przez policjantów polecenia, a następnie znieważyła funkcjonariuszy podejmujących interwencję i naruszyła nietykalność cielesną jednego z nich. Za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem.

- To kolejna interwencja w krótkim odstępie czasu, dotycząca znieważenia funkcjonariusza publicznego na terenie powiatu drawskiego. Po raz kolejny podkreślamy, że znieważenie funkcjonariusza publicznego, jak również naruszenie jego nietykalności cielesnej są przestępstwami i każde tego typu zachowania, będą wiązały się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości - zapowiada asp. Monika Barcicka z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

(k)