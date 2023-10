Wspomnienie. Marek Borowiec (1953–2023)

czujnym okiem

2023-10-27 17:47:17

ręce opadają, Interpress rozpowszechniał bardzo dokładne materiały, dotyczące wszystkiego, co związane było z papieską wizytą, to nie wynikało z braku wiedzy dziennikarzy, czym jest kościół, to była solidna robota czekająca na dziennikarzy w Centrum Prasowym w hotelu Neptun. w te prace byli zaangażowani ludzie z Episkopatu z Interpressu itd ...