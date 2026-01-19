Wspomnienie. Czesław Koźmiński (1932 – 2026)

W wieku 94 lat zmarł prof. Czesław Koźmiński (1932-2026) – znakomity klimatolog i agrometeorolog, profesor na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor w Instytucie Nauk o Morzu US (INoM).

Prof. Czesław Koźmiński był absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1955 r. ukończył geografię. Na tej uczelni w 1962 r. uzyskał stopień doktora. Dalsza kariera Profesora związana już była ze Szczecinem, gdzie w 1968 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej. Profesorem AR został w 1975 r., a tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1987 r.

Na ówczesnej Akademii Rolniczej zajmował stanowiska kierownika Katedry Agrometeorologii (1971-2002), Prodziekana na Wydziale Rolniczym (1968-1972) i Prorektora ds. Dydaktyki (1972-1975). Na Uniwersytecie Szczecińskim był kierownikiem Zakładu Meteorologii i Klimatologii Morskiej w Instytucie Nauk o Morzu WNoZ US (1999-2007) i kierownikiem Katedry Turystyki WNoZ US (2007-2008).

Profesor był Pełnomocnikiem Prezesa PAN ds. rozwoju placówek PAN w Szczecinie (1981-2002), członkiem Komitetu ds. powołania Uniwersytetu Szczecińskiego (1983-1985) oraz sekretarzem generalnym Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1984-1986). Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym 10 podręczników i skryptów, 28 monografii oraz 4 ogólnokrajowe atlasy klimatyczne, a także był autorem 2 patentów przyrządów meteorologicznych.

(as)

