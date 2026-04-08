Wspólny stół dla potrzebujących jeszcze w atmosferze świąt

Spotkanie po raz pierwszy zorganizowano w restauracji Dąbska 7. Przygotowała je Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”, przy wsparciu miasta. Fot. Dariusz Gorajski

Świąteczne spotkanie dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej odbyło się w środę w Szczecinie. Goście zasiedli do wspólnego stołu, otrzymali też paczki z żywnością.

Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbywa się w restauracji Dąbska 7. Ze względu na ograniczoną przestrzeń wydarzenie podzielono na trzy dni – łącznie weźmie w nim udział około 380 osób. Organizatorem jest Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”, przy wsparciu miasta.

Jak podkreśla w imieniu organizatorów Anna Imbiorowicz, najważniejszym celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do bycia razem i wsparcia dla osób, które szczególnie potrzebują obecności drugiego człowieka.

W przygotowania zaangażowali się także wolontariusze, głównie seniorzy współpracujący z fundacją. Własnoręcznie przygotowali m.in. 380 świątecznych upominków, które – wraz z paczkami żywnościowymi – trafiły do uczestników wydarzenia.

(dg)

