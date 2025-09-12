Wrześniowe spacery z przewodnikiem. Szczecin z nieoczywistej strony

Jeszcze do końca miesiąca można wybrać się na Transgraniczny Spacer z przewodnikiem i poznać nieco bliżej miasto. Fot. ŻSTW

Sezon urlopowy za nami, ale to wcale nie oznacza, że we wrześniu nie można poczuć się jak turysta – i to we własnym mieście. W każdą sobotę września odbywają się wyjątkowe tematyczne spacery miejskie w językach polskim i niemieckim. To ostatnia szansa w tym sezonie, by odkryć Szczecin z zupełnie nieoczywistej strony.

W ubiegłą sobotę 6 września, można było się wybrać na wycieczkę poświęconą krwawym historiom miasta, śladami zbrodni, zagadek i miejskich legend. Była okazja, by posłuchać o tajemniczym pożarze Kaskady, historii Rzeźnika z Niebuszewa, legendzie o Czarnej Jolce i innych przerażających opowieściach z mrocznej strony Szczecina.

Najbliższy spacer „Berlińskie inspiracje” odbędzie się w sobotę 13 września. Start – Brama Portowa, koniec – plac Grunwaldzki. Poprowadzi go Magdalena Olejniczak. To spacer ukazujący, jak wiele łączy Szczecin i Berlin – mimo podziału granicą państwową. Architektura, parki, układ urbanistyczny i dziedzictwo kulturowe obu miast bywają do siebie zaskakująco podobne. Spacerując po śródmieściu, uczestnicy odkryją miejsca, w których echa Berlina są szczególnie wyraźne.

„Mozaiki szczecińskie – historia i ciekawostki” to spacer, który się odbędzie w sobotę 20 września. Trasa: start na pl. Kościuszki, koniec na plac Zamenhofa. Poprowadzi go Joanna Olszowska. Będzie to spacer przez Śródmieście, śladami unikalnych mozaik zdobiących elewacje kamienic, posadzki, budynki szkolne i podwórka. Okazja, by poznać techniki, motywy i historię tej zapomnianej formy dekoracji miejskiej. Różnorodność barw i wzorów ukazuje Szczecin jako miasto pełne detali czekających na odkrycie.

Na spacer „Miasto Stoczniowców – Miasto Wolności” można się wybrać w sobotę 27 września. Trasą od CIT (przez Wały Chrobrego, rejs po Odrze, Duńczycę, stocznie i port). Przewodnikiem będzie Jacek Woch. To spacer z perspektywy ludzi pracy – stoczniowców, portowców i uczestników szczecińskich strajków. Rejs po Odrze pozwoli zobaczyć miejsca, gdzie toczyła się walka o wolność: świetlice, bramy stoczni i portowe nabrzeża. To opowieść o sile wspólnoty i historii, która zmieniała bieg dziejów Polski.

Do wycieczek można użyć aplikacji Explore Szczecin, która oprócz propozycji tras oferuje także audioprzewodnik. Instalując ją na swoim urządzeniu, możemy wybrać jedną z dziesięciu tras opartych na Miejskim Szlaku Turystycznym. W proponowanych wycieczkach wyznaczono miejsca warte uwagi, atrakcje oraz ciekawostki. Można czytać o mijanych obiektach lub wysłuchać nagrania lektora.

(K)