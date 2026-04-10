Wręczono Kompasy Rozwoju 2025 [GALERIA]

Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach oraz członków rad społecznych, przyznała Kompasy Rozwoju w kategoriach: kultura, aktywność społeczna, sport amatorski, sport profesjonalny, biznes oraz edukacja. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Blisko 50 zgłoszeń i kilkunastu nagrodzonych za działania na rzecz lokalnej społeczności. Pierwsza Gala Kompasu Rozwoju Powiatu Polickiego odbyła się w miniony czwartek. Wyróżniono na niej organizacje, firmy i osoby, które w 2025 roku szczególnie przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

REKLAMA

Celem tej samorządowej inicjatywy jest docenienie działań realizowanych w 2025 roku na terenie powiatu, które realnie wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Do udziału w konkursie mogły zostać zgłoszone organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje publiczne, placówki oświatowe, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne. Wpłynęło 48 zgłoszeń.

Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach oraz członków rad społecznych, oceniła zgłoszenia w kategoriach: kultura, aktywność społeczna, sport amatorski, sport profesjonalny, biznes oraz edukacja. W każdej z nich przyznano trzy nagrody honorowe: Złoty, Srebrny i Brązowy Kompas Powiatu Polickiego 2025.

W kategorii edukacja Złoty Kompas otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach – za inicjatywę „Dobre Słowo” (cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów). Srebrny – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” – za organizację Integracyjnego Turnieju Bule. Brązowy – OSP Nowe Warpno – za projekt „Edukacja dla wspólnego bezpieczeństwa” realizowany we współpracy z niemiecką jednostką OSP Ahlbeck.

Za inicjatywy kulturalne najwyższe wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Carpe Diem – za stworzenie nowej przestrzeni kulturalnej (koncerty, kino plenerowe, warsztaty), która przyciągnęła ponad 2,5 tys. uczestników. Srebrny Kompas przyznano Partnerstwu GOKSiR w Przecławiu, Sołectw Kamieniec, Pargowo i Moczyły oraz firmy GDS Diagnostics – za inicjatywę „O! Środek kultury”, aktywizującą mieszkańców. Brązowy Kompas w tej kategorii odebrało Bractwo Śpiewacze z Tanowa – za cykl koncertów „Z pieśnią przez Police i okolice”.

W kategorii biznes Złoty Kompas trafił do Kokardeczki (Ratajczak-Weder) – za budowę innowacyjnej marki modowej i literackiej promującej powiat w kraju i na świecie. Srebrny Kompas otrzymała firma Survitec Fire Solutions Poland – za innowacyjność, tworzenie miejsc pracy i społeczną odpowiedzialność biznesu. Brązowy – Niepubliczny Żłobek „Bajkolandia” – za innowacyjność w opiece nad dziećmi i wdrażanie pedagogiki planu daltońskiego.

Aktywność społeczna przyniosła Złoty Kompas Nowowarpieńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – za działania „Społecznie dla mieszkańców”, w tym organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i Dnia Seniora. Srebrny – Kołu Gospodyń Wiejskich „Brzózki” – za całoroczne wspieranie społeczności lokalnej i integrację mieszkańców. Brązowy – Polickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – za szeroką ofertę zajęć aktywizujących i prozdrowotnych dla seniorów.

Pierwsze miejsce w kategorii sport amatorski zajęła Fundacja Aktywne Police – za organizację licznych biegów, turniejów i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Srebrny Kompas otrzymało Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej – za upowszechnianie kultury fizycznej. Brązowy – Zjogowane Police – za inicjatywę „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Kategoria sport profesjonalny przyniosła Złoty Kompas dla Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police (Lotto Chemik Police) – za osiągnięcia w Lidze Siatkówki Kobiet w sezonie 2024/2025.

Nagrodę specjalną, czyli Kompas Publiczności, dostała Ewa Świercz – za inicjatywę „Nordicowe Soboty”, czyli cykliczne marsze promujące aktywny tryb życia.

Podczas tej gali starosta policki, Shivan Fate, ogłosił, że wyróżnienie specjalne – Diamentowy Kompas – został przyznany pośmiertnie Stefanowi Marszałkowi – wybitnemu społecznikowi, inicjatorowi wydawnictwa „Police i okolice”, autorowi serii książek opisujących historie najstarszych mieszkańców Polic pt. "Oni byli pierwsi". Nagroda zostanie przekazana rodzinie.

– To jest wyjątkowy kompas, diamentowy – mówił starosta. – Postanowiłem ten kompas przyznać osobie, która miała bardzo duży wpływ na życie społeczne, tu, w Policach. Osobie, która była społecznikiem, panu Stefanowi Marszałkowi, który już niestety odszedł kilka dni temu od nas. To jest taki znak podziękowania za to, co zrobił dla naszej lokalnej społeczności.©℗

(sag)

REKLAMA