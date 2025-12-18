Wpadł na dworcu w Szczecinie przez piwo i papierosa

Fot. KMP Szczecin

Nieumundurowani policjanci na służbie zwrócili uwagę na mężczyznę, który wbiegł na schody prowadzące na teren Dworca Centralnego w Szczecinie trzymając w ręku otwartą butelkę piwa i paląc papierosa. Funkcjonariusze uznali, że popełnia on wykroczenia i rozpoczęli interwencję.

W trakcie rozmowy mężczyzna powiedział, że wraz z kolegą opuścił zakład karny w Niemczech i są w trakcie podróży do miejsca zamieszkania, a Szczecin jest jedynie przystankiem na ich trasie. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest w Polsce poszukiwany, gdyż ma do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W pewnym momencie na miejsce interwencji podszedł drugi mężczyzna, przedstawiony wcześniej jako kolega zatrzymanego. Jak się okazało, on również figurował w policyjnych rejestrach jako osoba poszukiwana – tym razem do ustalenia miejsca pobytu dla celów postępowania prawnego.

Dla pierwszego z kontrolowanych mężczyzn podróż do domu zakończyła się w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.

