Wójt nadal w areszcie

Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek spędzić ma kolejny miesiąc w areszcie.

Zgodnie z planami miał go opuścić w środę (11 stycznia), ale Prokuratura Regionalna w Szczecinie uzyskała w sądzie zgodę na przedłużenie odosobnienia. Śledczy twierdzą, że nie zdążyli do tej pory z przesłuchaniem około 20 świadków, którzy mogą rzucić nowe światło na sprawę korupcji, o co obwiniany jest włodarz.

Przypomnijmy, że Włodzimierz Popiołek został zatrzymany według CBA niemal na gorącym uczynku po tym, jak przyjął od jednego z dyrektorów firmy Hasco-Lek łapówkę wysokości 300 tys. zł. W sprawie ma chodzić o korzystną dla przedsiębiorstwa zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego Dźwirzyna w miejscu, gdzie powstaje realizowany przez Hasco-Lek kompleks sanatoryjno-hotelowy. ©℗

(pw)