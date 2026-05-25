Wojsko to misja. Mundur i poezja

Data publikacji: 25 maja 2026 r. 20:37
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2026 r. 20:37
Fot. Anna Gniazdowska  

Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej reprezentowany przez Wojskowe Koło Literackie „In Aeternum”, przy współudziale Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, organizuje konkurs literacki na wiersz o wojsku pn. „Wojsko to misja”.

Udział w konkursie, oprócz żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, rodzin wojskowych, kombatantów, osób powiązanych rodzinnie z wojskiem, mogą też brać osoby zainteresowane spoza środowiska wojskowego.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie facebookowej Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Termin składania prac mija 6 czerwca br.

(K)

