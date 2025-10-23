Wojsko informuje o planowanych ćwiczeniach z użyciem śmigłowców

Dowództwo Wojsk Specjalnych przesłało komunikat z prośbą o jego udostępnienie. Jak poinformowano, w drugiej połowie października na terenie województwa zachodniopomorskiego odbędą się rutynowe ćwiczenia z udziałem śmigłowców.
Treść otrzymanego komunikatu publikujemy poniżej w oryginale:
UWAGA KOMUNIKAT
W dniach 22-29.10.2025 na terenie województwa zachodniopomorskiego zostanie przeprowadzone Ćwiczenie Wojsk Specjalnych z użyciem śmigłowców. Należy spodziewać się zwiększonego hałasu wynikającego z wykorzystania sprzętu wojskowego.
Ćwiczenie ma charakter rutynowy.
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.