Wojsko informuje o planowanych ćwiczeniach z użyciem śmigłowców

Fot. Dariusz Gorajski/archiwum

Dowództwo Wojsk Specjalnych przesłało komunikat z prośbą o jego udostępnienie. Jak poinformowano, w drugiej połowie października na terenie województwa zachodniopomorskiego odbędą się rutynowe ćwiczenia z udziałem śmigłowców.

REKLAMA

Treść otrzymanego komunikatu publikujemy poniżej w oryginale:

UWAGA KOMUNIKAT

W dniach 22-29.10.2025 na terenie województwa zachodniopomorskiego zostanie przeprowadzone Ćwiczenie Wojsk Specjalnych z użyciem śmigłowców. Należy spodziewać się zwiększonego hałasu wynikającego z wykorzystania sprzętu wojskowego.

Ćwiczenie ma charakter rutynowy.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

REKLAMA