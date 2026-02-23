Wojna w Ukrainie - czekanie na przełom

We wtorek 24 lutego o godz. 17 w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie odbędzie się debata poświęcona 4. rocznicy agresji Rosji na Ukrainę. Jednym z wątków debaty będą ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, prowadzone w ubiegłym roku na Ukrainie, za zgodą ukraińskich władz przez polskich naukowców.

- Mija kolejny rok wojny za wschodnią granicą Polski, a jej zakończenie wciąż nie wydaje się bliskie. Rosyjskie ataki na infrastrukturę i ludność cywilną trwają, a 2025 rok przyniósł najwyższą od początku konfliktu liczbę ofiar wśród cywilów według raportów ONZ. Czy 2026 rok okaże się przełomowy – w kontekście polityki USA, postawy europejskich przywódców oraz zmieniających się relacji polsko-ukraińskich? Zapraszamy na spotkanie, podczas którego spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, analizując zarówno sytuację międzynarodową, jak i społeczne konsekwencje wojny - zachęcają organizatorzy debaty.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: dr Dorota Kowalewska z Uniwersytetu Szczecińskiego, generał Marek Ojrzanowski, prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Jan Syrnyk ze Związku Ukraińców w Polsce.

Liczba miejsc ograniczona.

