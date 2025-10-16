Włamywali się do paczkomatu. W aucie czekały narkotyki
Włamywali się do paczkomatu. W aucie czekały narkotyki
Data publikacji: 16 października 2025 r. 11:23
Ostatnia aktualizacja: 16 października 2025 r. 14:40
Fot. KPP w Goleniowie
Goleniowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie kradzieży z włamaniem do paczkomatu. Jeden z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających.
W nocy kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie prowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie kradzieży. Podczas służby ich uwagę zwróciło podejrzane zachowanie dwóch mężczyzn. Po chwili sprawcy przystąpili do działania.
- Funkcjonariusze zauważyli, jak dwaj mężczyźni przy użyciu metalowego narzędzia wyważają drzwiczki jednej ze skrytek paczkomatu. Policjanci natychmiast podjęli interwencję, zatrzymując sprawców na gorącym uczynku. Jeden z mężczyzn próbował uciekać, jednak po krótkim pościgu został obezwładniony - relacjonuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
Zatrzymani to mieszkańcy powiatu gryfickiego w wieku 35 i 36 lat. W pojeździe, którym się poruszali policjanci znaleźli również środki odurzające i łom. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mogą mieć związek z podobnymi włamaniami do innych paczkomatów.
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, a młodszy z nich dodatkowo posiadania środków odurzających. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
(k)
