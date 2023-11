Włamywał się i okradał domy. Stanie przed sądem

Akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o szereg kradzieży z włamaniem, połączonych ze zniszczeniem mienia skierował do sądu Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód. Dotyczy on przestępstw popełnionych od marca do czerwca tego roku w Szczecinie i Grzędzicach.

- W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy policji, ustalono sprawcę przestępstw kradzieży z włamaniem, który wybijając kamieniem szyby lub po podważeniu drzwi tarasowych, dostawał się do wnętrz domów jednorodzinnych - informuje prokuratura. - Następnie plądrował pomieszczenia, skąd zabierał biżuterię i pieniądze. Wartość skradzionych przedmiotów wyniosła ponad 28 tysięcy złotych. Swoim działaniem sprawca spowodował także zniszczenia mienia w postaci drzwi tarasowych i okien, szacowanych na kwotę około 10 tysięcy złotych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. 28-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Nie był wcześniej karany.

Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Natomiast na podstawie art. 91§1 kk, jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, sąd orzeka jedną karę, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. (K)