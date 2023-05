Wkrótce Piknik Pasji. Ostatnie dni na zgłoszenia

Organizacje pozarządowe mogą zgłosić swój udział w Pikniku Pasji, który odbędzie się w INKU. Fot. organizatorzy

Tylko do 5 maja szczecińskie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać chęć udziału w Pikniku Pasji. Wydarzenie odbędzie się 28 maja w ogrodzie INKU przy al. Wojska Polskiego w ramach XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych.

To okazja do zaprezentowania i promocji działalności lokalnych organizacji, nawiązania nowych znajomości, współpracy, wymiany dobrych praktyk. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/w6w53. O udziale organizacji zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zapraszają też do udziału w konkursie pt. „Zorganizuj Piknik Pasji Lokalnie”, skierowanym do organizacji pozarządowych, grup sąsiedzkich, młodzieżowych czy lokalnych społecznych działaczy ze Szczecina. Masz pomysł na spotkanie, wieczór gier osiedlowych, niedzielny piknik rodzinny, giełdę, warsztaty ekologiczne? Wszystkie pomysły, które będą wzmacniały lokalne więzi – dozwolone. Wydarzenia można organizować od maja do końca lipca br. Więcej informacji: ngo-szczecin.pl

