Wizyta wiceministra Ociepy w Szczecinie. Powstanie nowa koalicja w regionie?

Przed budynkiem sejmiku województwa zachodniopomorskiego w środę 16 lutego odbyła się konferencja Marcina Ociepy, wiceministra obrony narodowej i prezesa stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej oraz Zbigniewa Chojeckiego, radnego sejmiku i pełnomocnika OdNowy na Pomorzu Zachodnim. Wiceminister zapewniał o doskonałej kondycji wojska polskiego, a radny o powiewie świeżości, jaki stowarzyszenie OdNowa wprowadzi do zachodniopomorskiej polityki.



Stowarzyszenie OdNowa Rzeczypospolitej utworzone zostało we wrześniu 2021 roku przez parlamentarzystów Porozumienia, którzy po jego odejściu z koalicji Zjednoczonej Prawicy postanowili nadal ją wspierać. Zbigniew Chojecki w listopadzie dołączył do jego szeregów. Prezes OdNowy zaznaczał, że Pomorze Zachodnie ma duży potencjał i jako wiceminister chce wspierać te tereny i tych samorządowców w szczególny sposób.

– To tutaj, w zachodniopomorskim zawiązały się struktury stowarzyszenia OdNowa, jest to organizacja, która ma własną reprezentację parlamentarną i dzięki 5 posłom decyduje o większości w polskim Sejmie – mówi Marcin Ociepa.

Wiceminister podkreślał, że priorytetami OdNowy są przede wszystkim samorządność, integracja europejska, służba zdrowia, lokalna przedsiębiorczość i bezpieczeństwo.

– Polska nie jest dzisiaj bezpośrednio zagrożona inwazją rosyjską, natomiast musimy wyciągać z tej sytuacji wnioski i zwiększać liczebność polskiej armii - mówił wiceminister.

OdNowa w zarządzie województwa?

– Jestem bezpartyjny, moim zadaniem jest łączyć, a nie dzielić - mówił z kolei Zbigniew Chojecki. – W sejmiku obecnie ścierają się siły Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, które przeplatane są grami politycznymi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem osobą, która spowoduje rewolucję w samorządowym myśleniu strategicznym. Na Pomorzu Zachodnim mówi się albo o jednych, albo o drugich, a ja będę mówił o wszystkich.

Politycy OdNowy podkreślali, że ich celem jest silne wsparcie rolnictwa i najmniejszych miejscowości. W jaki sposób? Poprzez dołączenie do zarządu województwa. Nikt nie odpowiedział jednak na pytanie, jaki jest plan trzyosobowego klubu na znalezienie się w gronie największych sił politycznych w województwie, aczkolwiek nie wykluczyli oni utworzenia nowej koalicji.

– Jest dużo sposobów na to, aby trafić do zarządu województwa, można się łączyć i zabiegać o poparcie radnych różnych klubów. Niedługo ogłosimy kto nas poprze, aby utworzyć nową wizję zarządu województwa. Zarząd mamy, jaki mamy, ale my się wciąż rozwijamy i mamy nadzieję, że już za chwilę się to zmieni – mówił Chojecki.©℗



Tekst i fot. KB