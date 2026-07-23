Wizyta szkolnego żaglowca. ORP Iskra zacumował przy Wałach Chrobrego

Przy Wałach Chrobrego można już oglądać ORP Iskra, szkolny żaglowiec Marynarki Wojennej RP. Jednostka przypłynęła do Szczecina w czwartek i pozostanie tu do soboty, 25 lipca.
Okręt jest udostępniony do zwiedzania. W czwartek można wejść na jego pokład w godz. 14–18, natomiast w piątek od godz. 10 do 18. Wyjście ze Szczecina zaplanowano na sobotę około godz. 13.
Ci, którzy nie zdążą odwiedzić ORP Iskra podczas obecnego postoju, będą mieli kolejną okazję w czasie sierpniowych Żagli, gdy żaglowiec ponownie zawinie do Szczecina.
(dg)
Fot. Dariusz Gorajski