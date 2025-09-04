Wioska dziecięca w Karlinie świętuje 20 urodziny

Ósme urodziny SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie. Fot. Artur BAKAJ

SOS Wioska Dziecięca w Karlinie obchodzi dwudziestolecie działalności. Balony, tort i świeczki, a przede wszystkim uśmiechy dzieci - tak zapowiada się jubileusz 20-lecia SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie. Już 5 września 2025 roku mieszkańcy Wioski, byli podopieczni, pracownicy, partnerzy oraz lokalna społeczność spotkają się, żeby wspólne świętować dwie dekady pracy na rzecz dzieci i rodzin. W planie nie tylko dobra zabawa i słodkie poczęstunki, ale również uroczyste podziękowania i uhonorowanie odznaczeniami państwowymi Prezydenta RP.

Lata pełne troski i miłości

Od 2005 roku Wioska w Karlinie była domem dla 188 dzieci, które nie mogły pozostać ze swoimi biologicznymi rodzinami. Obecnie w 9 domach mieszka 43 podopiecznych, którzy znajdują tu bezpieczeństwo, miłość i tak bardzo ważne poczucie stabilności.

„Widzimy, jak nasi podopieczni dorastają, zakładają własne rodziny i spełniają marzenia. To dla nas największy prezent i motywacja do dalszej pracy. Rodzina to więzi, które trzeba budować i pielęgnować przez lata. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, pracowników i wieloletnich partnerów, możemy dawać dzieciom to, czego najbardziej potrzebują, czyli poczucie przynależności i miłości” – mówi Eliza Potomska, Dyrektorka Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino.

Ile to 20 lat?

Chociaż 20 lat określa wiek samej SOS Wioski Dziecięcej, to jest to także 20 lat wspólnego dorastania, uczenia się siebie nawzajem, przyjęć dzieci i ich usamodzielnień. W tym roku do swojego pierwszego mieszkania wyprowadza się Mela – podopieczna Doroty - Mamy SOS, która zajmowała się nią przez ostatnie 19 lat. Ich historia jest opowieścią o rodzinnej miłości i bliskości, ale też o trudnych etapach zmian.

„Nasz dom jest domem jak każdy inny. Jest tu mama, jest rodzeństwo i to jest dla mnie najważniejsze. Że są tu dla mnie bliscy.” – podkreśla Mela.

Każda historia dziecka to pamięć o nim, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Okres dorosłości naszych podopiecznych, to jak sobie radzą, jak tworzą własne rodziny to najlepsza nagroda dla wszystkich, którzy byli wsparciem w drodze do ich samodzielności i dorosłości.

Premiera filmu - opowieści Meli i jej Mamy SOS odbędzie się już 5 września, czyli w dniu jubileuszu 20-lecia SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie i będzie dostępna w kanałach społecznościowych Stowarzyszenia.



Zdrowe wzorce

W 2012 roku Wioska SOS w Karlinie przekształciła się w Program SOS Wiosek Dziecięcych, tym samym poszerzając zakres swojej działalności na rzecz dzieci. Od tego momentu wsparcie zaczęło docierać nie tylko do dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Wioski, ale również do młodzieży i rodzin w całym regionie. W Koszalinie powstała Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa, przygotowująca młodych ludzi do samodzielnego życia, a w gminach Karlino, Białogard, Koszalin i Świeszyno funkcjonują Programy Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”. To kompleksowe działania profilaktyczne, które mają na celu wsparcie rodzin, które zmagają się z wieloma problemami, rodzin zagrożonych rozdzieleniem. Fundamentem programu jest indywidualne podejście. Skupienie się na poznaniu mocnych stron rodziny, zrozumienie trudności, z jakimi się mierzy, a następnie pokazaniu rodzicom ich sprawczej siły.

„Rodzina to pierwsza i najważniejsza grupa, której doświadczamy. To w niej uczymy się jak kochać, rozmawiać, rozwiązywać konflikty i radzić sobie z codziennością. Naszym celem jest towarzyszyć rodzinom w kryzysie tak, by mogły odzyskać siłę i samodzielnie wychodzić z trudności. Dzięki temu dzieci, ale też sami rodzice, otrzymują zdrowe wzorce, poczucie sprawczości przy rozwiązywaniu problemów” – Nikodem Kruk, psycholog z SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie.

Dzięki tym inicjatywom niemal 1000 dzieci z ponad 400 rodzin otrzymało już realną pomoc i szansę na bezpieczne dorastanie we własnym domu.

Wyjątkowe podziękowania zostaną także przekazane Partnerowi Honorowemu SOS Wiosek Dziecięcych – firmie dr. Oetker, dla której SOS Wioska Dziecięca w Karlinie jest szczególnie bliska. Dzięki wsparciu dr. Oetkera stowarzyszenie jest w stanie rozwijać karliński Program i kontynuować kompleksową opieką nad dziećmi i rodzinami.

Harmonogram (05.09.25):

11:00- 13:30 – część oficjalna

13:30-14:30 - część artystyczna (spektakl)

14:00-14:15 – tort

14:15-17:00 – zabawy rekreacyjne

Patronaty medialne sprawują: TVP3 Szczecin, Radio Szczecin, Kurier Szczeciński oraz Radio Koszalin.

* * *

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 1984 roku pomaga dzieciom porzuconym, opuszczonym, zagrożonym utratą opieki rodziców. Jest częścią organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach świata. W Polsce działają 4 Wioski SOS, gdzie dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych znajdują ciepły, kochający dom. Jednocześnie stowarzyszenie rozwija działania profilaktyczne w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona przed utratą rodziców i zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom w kryzysie.

W ciągu całego roku 2024 z pomocy Programów SOS Wiosek Dziecięcych, z uwzględnieniem usamodzielnień i innych powodów opuszczenia Programów SOS skorzystało 2489 polskich dzieci i dorosłych, w tym 1663 dzieci i młodzieży. Oprócz tego stowarzyszenie pomogło niemal 6 tysiącom osób w Kamerunie i Zimbabwe oraz rozpoczęło pomoc w Tanzanii, a 1436 ukraińskich uchodźców wojennych – głównie dzieci z pieczy zastępczej i ich opiekunowie – otrzymało pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wsparcie niezbędne do życia w nowych realiach.

