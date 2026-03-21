Wiosenne pożary traw w regionie

Pożar traw w Zieleniewie. Fot. OSP Korzystno

Pierwszy dzień wiosny był pracowity dla części strażaków z województwa zachodniopomorskiego, gdyż na ich terenach wybuchały pożary suchych traw.

Tak stało się m.in. w miejscowości Rybaki (powiat choszczeński), gdzie ogień objął wysuszone trawy i trzciny. Do ich gaszenia skierowani zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Recz.

W Koszalinie zapaliły się natomiast trawy na dużym obszarze nieużytków przy ul. Wołyńskiej. W akcji gaśniczej udział wzięły dwa strażackie zastępy z PSP Koszalin i OSP Stare Bielice.

Duży pożar trwa gasili w sobotę także druhowie z OSP Korzystno (powiat kołobrzeski). - Sobotnie prace w remizie zostały przerwane przez alarm. Chwilę po godzinie 12 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w okolicy „dzikiego zachodu” w Zieleniewie - informują strażacy.

