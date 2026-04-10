Wiosenne porządki nad wodą. Od Regalicy po Dziewoklicz i Dąbskie

Fot. materiały organizatora

„Czysta Odra ponownie łączy mieszkańców, organizacje, samorządy i pasjonatów przyrody wokół wspólnego celu: troski o rzeki i ich otoczenie" - przekonuje Stowarzyszenie Wywrotka, zachęcając do udziału w weekendowych (11-12 kwietnia) akcjach sprzątania brzegów Dziewoklicza, kanału Cegielinka oraz Regalicy i Jeziora Dąbie.

To akcja społeczna, w klasyczny sposób łącząca przyjemne z pożytecznym. Będzie więc okazją do spędzenia wolnego czasu w malowniczej bliskości szczecińskich akwenów, a przy okazji do uprzątnięcia brzegów uczęszczanych szczecińskich nadwodnych szlaków.

Już w sobotę (11 kwietnia) akcja Czysta Odra dotrze na Dziewoklicz (tu w roli jednego z wolontariuszy wystąpi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawki - przyp. aut.). Początek wiosennych porządków lądowych - godz. 11. Nieco wcześniej - o godz. 10 - przy ul. Pokładowej (przy lasku) rozpocznie się dwudniowa (również w niedzielę, 12 kwietnia) akcja sprzątania brzegów, plaży oraz mokradeł Jeziora Dąbie. Natomiast niemal równolegle - o godz. 13 - przy ul. Łozowej wystartuje akcja sprzątania brzegów kanału Cegielinka.

- Na przestrzeni poprzednich edycji widzieliśmy naprawdę szerokie spektrum działań: od kameralnych akcji sąsiedzkich, przez rodzinne pikniki połączone ze sprzątaniem, po duże wydarzenia angażujące mieszkańców, harcerzy, studentów, firmy, wodniaków czy organizacje społeczne. Sprzątanie odbywało się zarówno z brzegu, jak i z wody - z wykorzystaniem kajaków, łodzi czy innych jednostek pływających. W akcje włączali się najmłodsi, seniorzy, doświadczeni społecznicy i osoby, które po prostu chciały zrobić coś dobrego dla swojej okolicy - do udziału w najbliższej odsłonie akcji „Czysta Odra" zachęca Stowarzyszenie „Wywrotka".

Każdy w tej akcji - nadwodnych wiosennych porządków - może wziąć udział, a wszyscy będą mile widziani. Dla osobistej satysfakcji, czystej Odry i bardziej przyjaznego Szczecina.

(an)

