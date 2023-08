Willa przy al. Wojska Polskiego na sprzedaż

Willa zbudowana została pod koniec XIX wieku. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Miasto ogłosiło kolejny przetarg na sprzedaż zabytkowej willi przy al. Wojska Polskiego 95 w Szczecinie. Cena wywoławcza nieruchomości to 3,9 mln zł.

Kwota wadium – 390 tys. zł, termin jego wniesienia upływa 27 września br. Przetarg na sprzedaż zabytkowej willi odbędzie się 4 października o godz. 10.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej o funkcji dominującej: usługi. Na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze.

Nieruchomość podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów tej ustawy, w tym m.in. do zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku i korzystania z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

(K)