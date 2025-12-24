Wigilia, czas bycia razem

W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia o godz. 12, w szczecińskiej katedrze odbyło się spotkanie dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia. Po Liturgii Słowa rozdano paczki świąteczne. Wydarzenie zostało zorganizowane przez parafię rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Apostoła.

W tym roku przygotowano ponad tysiąc paczek świątecznych, które trafiły do około 500 osób.

– W tym roku przygotowaliśmy 1196 paczek - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. - Do pełnych 1200 zabrakło pojedynczych produktów, dlatego liczba była nieco mniejsza. Każda osoba otrzymała dwie paczki – jedną białą oraz drugą, typowo świąteczną, z motywem choinki i Mikołaja. W każdej z nich znajdowały się inne produkty.

Dorian Sierek podkreśla również skalę przygotowań:

– Organizatorem wydarzenia jest parafia katedralna - mówi. - Środki pozyskujemy od sponsorów, w tym roku było ich osiemnastu. Wsparcia udzielili także prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz przedstawiciele województwa, za co bardzo dziękujemy. Wolontariusze rozpoczęli pakowanie paczek 22 grudnia. Łącznie było to siedem palet, czyli około siedem ton żywności oraz środków czystości.

Liturgii Słowa przewodniczył arcybiskup Wiesław Śmigiel. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Po liturgii arcybiskup, razem z prezydentem Szczecina, włączył się w rozdawanie paczek.

Arcybiskup Wiesław Śmigiel zwrócił uwagę na znaczenie prostoty i wspólnoty w przeżywaniu Bożego Narodzenia:

– Od początku historii narodzenia Jezusa ważna była prostota i obecność drugiego człowieka - podkreślił. - To spotkanie przypomina, że święta są czasem bycia razem, dostrzegania potrzeb innych i dzielenia się tym, co mamy.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zwracał uwagę na wymiar ludzki i wspólnotowy wydarzenia:

– Wigilia kojarzy się z Bożym Narodzeniem i z tym, co najważniejsze – ze spotkaniem z drugim człowiekiem. To moment zatrzymania się, życzliwości i solidarności. Takie inicjatywy pokazują, że w Szczecinie potrafimy być razem i pomagać sobie nawzajem.

Przygotowanie paczek oraz samo spotkanie były możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i instytucji wspierających akcję. ©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski

