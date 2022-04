Wieża Dzwonów znów otwarta

Wystawy oraz Wieża Dzwonów w Zamku Książąt Pomorskich będą czynne w piątek (15 kwietnia) oraz w świąteczny poniedziałek, w godz. 10-16. Może zatem warto rodzinnie wejść choćby na najwyższą z zamkowych wież? To znakomite miejsce do obserwacji zamku i niezwykłej panoramy Szczecina, a także do wykonania wspaniałych zdjęć.

Po zimowej przerwie, wraz z początkiem kwietnia, szczeciński zamek otworzył dla zwiedzających swoją wieżę widokową – Wieżę Dzwonów. Można z niej podziwiać m.in. katedrę, Wały Chrobrego, filharmonię, Łasztownię czy rzekę Odrę. Żeby zachwycić się fantastycznym widokiem Szczecina z góry, trzeba pokonać ponad 200 schodów. Tu pod szklanymi taflami prezentowane są fragmenty dawnych obwarowań Wzgórza Zamkowego. Po dotarciu na szczyt zobaczyć można dzwon Maryjny z 1524 roku, ufundowany w 400. rocznicę chrystianizacji Pomorza przez biskupa Ottona z Bambergu. Na iglicy jest gryf (ważący 60 kilogramów) – symbol dynastii Gryfitów, a współcześnie także symbol Pomorza Zachodniego.

(MON)