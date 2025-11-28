Wieża Bismarcka otwiera się dla mieszkańców

W weekend w Wieży Gocławskiej odbędą się Dni Otwarte. Można będzie zwiedzić wnętrza obiektu, a także zobaczyć wystawę starych pocztówek i zdjęć. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Została wzniesiona na początku XX w. na cześć żelaznego kanclerza Otto von Bismarcka. Po wojnie niszczała, a w latach 70. została całkowicie zamknięta dla zwiedzających. Dopiero w roku 2020 r. firma Rentumi i jej właściciel Wojciech Kłodziński postanowili przywrócić Wieży Bismarcka jej dawny blask i sprawić, że miejsce na nowo będzie tętniło życiem. W ten weekend odbędą się tam Dni Otwarte dla mieszkańców Szczecina. Organizatorzy przygotowali też specjalną atrakcję.

Takich wież jak ta budowano na początku XX wieku wiele. Ich ideą było upamiętnienie Otto von Bismarcka, postaci ważnej dla Niemiec, ale wrogiej Polakom. Do dzisiaj zachowało się niewiele spośród 240 obiektów, w tym nasz, ten gocławski, który jest dzisiaj jednym z symboli Szczecina. Wieża wznosi się na tzw. Wzgórzu Kupały, nad północną dzielnicą Gocław. Jeszcze na starych zdjęciach wzniesienie jest niemal gołe, dziś porasta je gęsty las. Po wojnie wieża stała opuszczona, straciła dawny blask, zniknęły bogate i symboliczne zdobienia – w tym posągi orłów, których fragmenty odnaleźć można na terenie wokół budowli. Od kilku lat prace renowacyjne prowadzi firma Rentumi pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Dotychczas odremontowaliśmy taras widokowy, zamontowaliśmy balustradę, odświeżyliśmy ubytki w wieży. Chcemy przywrócić pierwotny wygląd obiektu w przynajmniej dziewięćdziesięciu procentach – wyjaśnia Szymon Wrzesień z Rentumi Tower.

Jednym z większych przedsięwzięć ma być rekonstrukcja orłów.

– Orłów było dziesięć, zostały po wojnie zerwane, ich szczątki leżą wokół wieży. Stworzymy ich wierne kopie – dodaje Szymon Wrzesień.

Firma chce ponadto stworzyć w środku wieży galerię oraz kawiarnię na tarasie z widokiem na północną część Szczecina. Będą także nowoczesne elementy, wynikające przede wszystkim z wymogów bezpieczeństwa: na przykład barierki i inne zabezpieczenia.

W ten weekend 29 i 30 listopada w wieży odbędą się Dni Otwarte. Szczecinianie będą mogli zwiedzić obiekt. Dodatkowo organizatorzy przewidzieli atrakcję, czyli wystawę oryginalnych pocztówek i zdjęć sięgających 1901 roku przedstawiających Wieżę Bismarcka, dawny Gocław, Stołczyn i Skolwin.

– To unikatowa prywatna kolekcja Przemysława Łukasiewicza, który od ponad 5 lat wspiera wieżę jako wolontariusz i jest organizatorem wydarzenia – wyjaśnia Szymon Wrzesień.

Dni Otwarte będą ostatnią okazją w tym roku, aby zobaczyć wnętrze Wieży Gocławskiej.

– Tydzień temu odwiedziło nas około 600 osób – absolutnie się tego nie spodziewaliśmy. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że postanowiliśmy powtórzyć wydarzenie i dać wszystkim kolejną szansę na wizytę – informuje Szymon Wrzesień.

Zwiedzanie Wieży Bismarcka odbędzie się w godzinach 10-15. Wstęp jest bezpłatny. ©℗

