Wielkie świętowanie urodzin ks. Piotra Leśniaka. Zabrzmią utwory nieżyjącego kapłana

"To, że Leśny miał w plecaku zestaw do odprawiania Mszy, wiedzieli wszyscy. Nazywaliśmy to "zestawem małego księdza". Normalnym było, że potrafił zrobić Mszę na kamieniu w górach. Jakim był księdzem? Takim, który opierał się o ambonę i pokazywał, że jest" normalny", taki jak my. Często w trakcie kazania powtarzał, że mówi to także do siebie, pokazując nam, że jest tak samo grzeszny jak my, jest jednym z nas, choć ubranym w sutannę" - napisała na Facebooku Grupa Ludzi Twórczych "Wieżowiec". W środę (16 czerwca), podczas mszy i koncertu w kościele pw. św. Ottona na szczecińskim osiedlu Zawadzkiego, świętowana będzie bowiem 30. rocznica kapłaństwa, a także urodziny i imieniny ks. Piotra Leśniaka, który zmarł nagle w styczniu tego roku.

Ekipa "Wieżowca" wykona m.in. ukochaną księdza pieśń pt. "Przyjaciela mam": "Przyjaciela mam, co pociesza mnie/Gdy o Jego ramię oprę się/W Nim nadzieję mam, uleciał strach/On najbliżej jest, zawsze troszczy się...". Organizatorzy zdradzili w mediach społecznościowych: "Usłyszycie utwory, których ks. Piotr, zwany Leśnym, nas nauczył dwadzieścia lat temu, te, które sam napisał i które kochał".

Początek mszy św. o godz. 18, a godzinę później zaplanowany jest koncert. Występ będzie transmitowany na profilu "Wieżowca" na Facebooku, gdzie organizatorzy tak napisali: "O swoim odejściu ks. Piotr Leśniak mówił nam, gdy był jeszcze u szczytu swoich sił - "Jak umrę, nie smućcie się! Macie ubrać się na biało, śpiewać, tańczyć i się cieszyć!". Dlatego w dniu urodzin Leśnego zapraszamy Was na wielkie świętowanie. Jego życie, spotkanie z nim i ze sobą nawzajem uczcimy koncertem, na który Wszystkich Was zapraszamy".

(MON)