Piątek, 21 listopada 2025 r. 
REKLAMA 0 szczecin
REKLAMA

Wielka impreza małych morsów w Szczecinie

Data publikacji: 21 listopada 2025 r. 14:57
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2025 r. 14:57
Wielka impreza małych morsów w Szczecinie
Fot. Piotr Sikora  

„Największe w Polsce Dziecięce Morsowanie” odbyło się w piątek 21 listopada na boisku SP 8 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie.

REKLAMA

Kolejną już edycję imprezy zorganizował Szkolny Klub Morsów. Tym razem zgłosiło się ponad 200 dzieci i podopiecznych zachodniopomorskich szkół i instytucji. Celem wydarzenia jest ukazanie pozytywnego wpływu morsowania na organizm człowieka i uczczenie Międzynarodowego Dnia Morsa.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Kto morsuje, nie choruje”. - Propagujemy w ten sposób budowanie odporności ludzkiego organizmu poprzez hartowanie kąpielami w zimnej wodzie od najmłodszych lat - podreślają organizatorzy. (K)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Pogoda

0 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA