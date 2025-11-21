Wielka impreza małych morsów w Szczecinie

Fot. Piotr Sikora

„Największe w Polsce Dziecięce Morsowanie” odbyło się w piątek 21 listopada na boisku SP 8 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie.

Kolejną już edycję imprezy zorganizował Szkolny Klub Morsów. Tym razem zgłosiło się ponad 200 dzieci i podopiecznych zachodniopomorskich szkół i instytucji. Celem wydarzenia jest ukazanie pozytywnego wpływu morsowania na organizm człowieka i uczczenie Międzynarodowego Dnia Morsa.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Kto morsuje, nie choruje”. - Propagujemy w ten sposób budowanie odporności ludzkiego organizmu poprzez hartowanie kąpielami w zimnej wodzie od najmłodszych lat - podreślają organizatorzy. (K)





