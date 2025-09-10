Wiecha na PUM. Nowy budynek kliniczno-dydaktyczny osiągnął stan surowy [GALERIA]

Na placu budowy przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie odbyła się wczoraj uroczystość zawieszenia wiechy na powstającym budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. To tradycyjny moment w procesie budowlanym, symbolizujący zakończenie etapu prac konstrukcyjnych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni, Ministerstwa Zdrowia, władz miasta i województwa, a także firm realizujących inwestycję. Wiechę na dach wspólnie wciągnęli rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Leszek Domański oraz Ilona Hibner, dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

– To obiekt o powierzchni ponad 49 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaje zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień. Ma służyć studentom, naukowcom oraz pacjentom. W tym miejscu spotkają się dydaktyka, badania i klinika – mówił rektor Domański.

Dodał, że budynek jest częścią większego planu rozwoju uczelni, który realizowany jest etapami.

– Chcę podziękować wszystkim wykonawcom i pracownikom budowy. To ich codzienna praca sprawia, że dziś możemy patrzeć na ten gmach w tej postaci – zaznaczył.

Ilona Hibner podkreśliła skalę przedsięwzięcia. – To jeden z największych projektów medycznych w Polsce, warty ponad 660 milionów złotych. Dobrze, że Szczecin korzysta ze środków ministerialnych i unijnych w taki sposób. To rozwój polskiej kadry medycznej, który jest niezbędny – mówiła przedstawicielka resortu zdrowia.

Na uroczystości obecny był także dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1, dr n. med. Konrad Jarosz.

– Liczymy, że w połowie 2027 roku obiekt zostanie oddany do użytku. To ważne zarówno dla pracowników uczelni, jak i dla pacjentów. Równolegle powstaje klinika onkologiczna, którą planujemy uruchomić jeszcze w tym roku – podkreślił.©℗

Tekst i fot. Dariusz Gorajski