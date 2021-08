Więcej zatruć pokarmowych. Szczególnie niepokoją te w żłobkach i przedszkolach

W obecnym sezonie letnim Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie odnotowała znaczny wzrost liczby ognisk zatruć pokarmowych. Od początku czerwca w całym województwie zachodniopomorskim zarejestrowano ich 23, w poprzednim sezonie - 3. Szczególnie niepokoją ogniska w placówkach opiekuńczych i oświatowych, m.in. w żłobkach i przedszkolach.

- O ognisku zatrucia pokarmowego mówimy, gdy chorują minimum dwie osoby - informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Od początku czerwca do 11 sierpnia tego roku do zachodniopomorskiego sanepidu zgłoszono 23 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową. Dla porównania - w ubiegłym roku zarejestrowano 3. Tego lata narażonych na zatrucie było 3337 osób. Chorowało 437, w tym 274 dzieci do 14 r.ż. Do szpitali trafiło 18 osób, w tym 10 dzieci. Z zarejestrowanych przypadków 43% stanowią zatrucia wywołane pałeczkami salmonelli.

- Tegoroczny wzrost liczby ognisk zatruć pokarmowych może wynikać z tego, że ludzie już mniejszą wagę przywiązują do zachowania zasad higieny (m.in. częstego i dokładnego mycia rąk - red.) - mówi Małgorzata Kapłan. - Nośnikiem bakterii może być skażona żywność lub osoba chora, która wydala pałeczki salmonelli i przez brak higieny zakaża inne osoby.

Ogniska zatruć pokarmowych potwierdzano w domach, w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach, w domu weselnym, ale też w żłobkach i przedszkolach.

W Gryfinie na przykład w żłobku i przedszkolu, w lipcu, na zatrucie salmonellą narażonych było aż 195 osób, 47 chorowało, w tym 46 dzieci, jedno dziecko wymagało hospitalizacji.​ W sierpniu zaś w żłobku i przedszkolu w Szczecinie na zachorowanie (także z powodu salmonelli) narażonych było 60 osób, 11 chorowało, w tym 10 dzieci, a 2 dzieci wymagało hospitalizacji. Te zdarzenia z placówek sprawujących opiekę nad dziećmi szczególnie zaniepokoiły inspektorów sanitarnych.

- Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem

tych najmłodszych, od przyszłego tygodnia wzmożony zostanie nadzór nad jednostkami oświatowymi w całym województwie, a także nad firmami zapewniającymi wyżywienie w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi - zapowiada Małgorzata Kapłan.

(sag)