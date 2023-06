Więcej kontroli na drogach. Zatrzymano pierwszych kierowców

Od pierwszego weekendowego dnia wakacji (23.06) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie rozpoczęli działania pod wspólnym hasłem „Bezpieczne Wakacje 2023”. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów oraz na trzeźwość kierujących. W ramach działań prowadzone też są pomiary prędkości - to ostatnie ma również efekt psychologiczny, bo kierowcy widząc patrole z fotoradarami (zwanymi potocznie "suszarkami") automatycznie zdejmują nogę z gazu, co z kolei przyczynia się do przestrzegania ograniczeń prędkości. Wszystkie działania procentują bezpieczniejszym poruszaniem się po drogach.

Podczas pierwszego wakacyjnego weekendu funkcjonariusze szczecińskiej drogówki zatrzymali 9 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym poruszali się z prędkością powyżej 50 km/h, czyli wyższą niż dopuszczalna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym policjant zobligowany jest do zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Oprócz "rajdowców" policjanci zatrzymali 9. osób kierujących na podwójnym gazie. Ponadto czterech kolejnych nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a dwóch jechało łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci zapowiadają kontynuowanie kontroli.

(żuk)