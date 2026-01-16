Więcej dla skuteczniejszej terapii w Przychodni Rehabilitacyjnej WOMP

Magnetronic wspomaga poprawę krążenia, stabilizację błon komórkowych, zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz redukcję dolegliwości bólowych. Fot. WOMP w Szczecinie

O nowoczesny sprzęt do fizykoterapii – magnetronic oraz laser terapeutyczny – wzbogaciła się Przychodnia Rehabilitacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kopernika w Szczecinie. Nowe urządzenia mają umożliwić jeszcze skuteczniejszą i bardziej precyzyjną rehabilitację pacjentów.

Magnetronic wykorzystuje działanie pola magnetycznego, które wspomaga poprawę krążenia, stabilizację błon komórkowych, zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz redukcję dolegliwości bólowych. Terapia jest bezpieczna i może być stosowana również u pacjentów posiadających zespolenia metalowe lub sztuczne stawy.

– Dzięki nowoczesnemu magnetronicowi możemy bardzo dokładnie dobierać parametry terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów – podkreśla lek. Elżbieta Iglewska, kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej WOMP. – To przekłada się na większy komfort zabiegów i lepsze efekty leczenia.

W przychodni dostępny jest również nowy laser terapeutyczny, wykorzystywany m.in. w leczeniu bólu, stanów zapalnych oraz w przyspieszaniu procesów regeneracji tkanek.

