Wicewojewodowie oburzeni zmianami w mediach publicznych

- To bardzo smutny dzień dla polskiej demokracji - grzmiał w środę Tomasz Wójcik. - Dziś rząd Donalda Tuska dokonał zamachu na media publiczne w sposób niekonstytucyjny, niedemokratyczny i nieprzyzwoity. To czyn haniebny. W żadnym kraju Unii Europejskiej nie byłoby możliwe, że władza, która przez wiele mówiła o demokracji i praworządności, praworządność łamała. W związku z tym skierowaliśmy pismo do prezesa rady ministrów z żądaniem przyjęcia naszej dymisji, którą złożyliśmy 12 grudnia.

Szczujnia 2023-12-20 18:26:02 PiS ubzdural sobie a szczególnie Kaczyński że TVP tj prywatna telewizja należąca dożywotnio do z PiS u. Z państwowej telewizji ustępująca władza zrobiła z niej szczujnie przeciwko opozycji i dzielenia Polaków i Polski.Dlatego wszyscy dziennikarze za szczycie jedynego Polaka wobec drugiego muszą ponieść karę bezwzględnego więzienia aby następcy nie robili podobnie jak pisowski chłam.

Hahaha 2023-12-20 18:16:52 I tyle warte są te wszystkie slogany o praworządności... PO to druga strona tej samej falszywej monety, po jednej PiS po drugiej PO a moneta falszywa.

mbc 2023-12-20 18:04:31 Przez ostatnich kilka lat byliśmy w mediach publicznych świadkami jednostronnego, zapalczywego atakowania polityków opozycji przez redaktorów TVP i Polskiego Radia 24. Ci funkcjonariusze propagandy PiS nigdy natomiast nie skrytykowali polityków PiS. Ich oburzenie jest pełne obłudy, niedorzeczne, niewiarygodne. Niech pakują czym prędzej manatki i szukają nowego zajęcia. Nie wszyscy oczywiście, bo nowe media nie powinny być jednostronnie antypisowskie. Np. Dutkiewicz lub Paliński mogliby zostać.

Razem z Geblewiczem 2023-12-20 18:03:53 nie mogę się doczekać gen. Dukaczewskiego jako eksperta w TVP Info.

Piotr 2023-12-20 17:55:43 No to mamy wojnę w Polsce! Poleje sie krew! Duda zdrajca milczy! Ludzie! Czas wyjsc na ulice i odebrac władzę tuskowi! Tusk dwie decyzje podpisał, jedna to Polska stała sie wsch landem niemiec i druga to miliony uchodzcow z unii beda przewozeni do Polski!! Tusk działa jak Jaruzelski!!

Normalka 2023-12-20 17:51:58 Kurier obsługuje takie spotkania nawiedzonych facetów. Wstyd!

Zatroskany 2023-12-20 17:45:03 Czemu ustępujący robią cyrk z tego kraju i tak bardzo go nienawidzą-? Czemu coraz bardziej mi wstyd za nasz kraj,za polityków którzy jeszcze kilka dni temu decydowali o losach tego kraju-? Nie rozumiem, jak nisko można upaść, żeby się utrzymać u koryta by bronić zagarniętych łupów lub utraconej władzy w wyniku głosu wyborców.To pokazuje jak dysfunkcjonalne-patologiczne państwo stworzył rząd PiSu.Coś niebywałego.

Dodam 2023-12-20 17:42:36 Byli wicewojewodowie, tak należy o nich mówić.

SromotnikBezwstydny 2023-12-20 17:11:24 "Vicewojtki" i reszta PiSdzielców możecie wyć dniami i nocami, okupować gmachy byłej tvp -nic wam to nie pomoże!!! "Mieliście chamy złoty róg, mieliście czapki z piór..."!!! Teraz mordy w kubeł i tam wyjcie dzień i noc!!! Wasz "poseł "Matołecki" wystawia głupi pysk pod każdą kamerę... wy też tak możecie...

@Edek 2023-12-20 17:09:06 Wzorce z Jaruzelskiego czerpał i dalej czerpie Kaczyński.

Bye bye 2023-12-20 17:07:58 Was już nie ma i to co mówicie nikogo nie o bchodzi

Edek 2023-12-20 16:54:12 Ten niby marszalek ktory w ustach mial pełno frazesów- KONSTYTUCJA , DEMOKRACJA,PRAWORZADNOSC ,bialoczerwone serduszko znow błysnął intelektem . Co to oznacza w tej antypolskiej formacji to sie dzisiaj przekonalismy .A to dopiero początek. Czerpią wzorce od Jaruzelskiego i jego esbekow.Precz z komuna.Jeszcze Polska nie zginęła. Przeżyliśmy ruska przeżyjemy tyfuska.