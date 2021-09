Węzeł Granitowa. Przęsła mostu są już na miejscu

bardzo bezmyślna kolejna przebudowa w wykonaniu urzędników prezydenta Krzystka, ulica Krygiera to totalny brak pomysłu na tę ulicę, a czemu? Zacznę od tego że najpierw kilka lat temu wybudowano dwa wiadukty (wyburzając dwa stare) dwa kolejne pozostawiono, teraz w jednym miejscu wyburzono kolejny stary wiadukt i budują nowy... po co? nie wiadomo. Jadąc od nowego węzła mamy dwa pasy, zaraz przed małym wiaduktem bardzo wąskie gardło....z nową zatoką autobusową i..... będą dwa wiadukty?!!!!!

Kierowca

2021-09-21 12:22:10

Co da nowy most skoro to nowe niby rondo to komunikacja katastrofa