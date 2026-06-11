Węzeł drogowy przy trasie S3. Zjazd gotowy, ale jechać nie można?

Po budowie nie ma już śladu, a na funkcjonalność węzła mieszkańcy wciąż czekają. Fot. Dronoujście

Mieszkańcy świnoujskiego Warszowa pytają, dlaczego nowy węzeł drogowy przy trasie S3, prowadzący do terenów przemysłowych przy ul. Wrzosowej, nadal pozostaje zamknięty. Choć droga jest już gotowa, kierowcy wciąż nie mogą z niej korzystać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że otwarcie nastąpi jeszcze w czerwcu.

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Sprawę nagłośnił jeden z mieszkańców Warszowa, który na co dzień dojeżdża do pracy w strefie przemysłowej. Jak podkreśla, nowy układ drogowy jest już praktycznie ukończony.

– Co najbardziej frustrujące, cała infrastruktura drogowa jest w pełni gotowa do użytku. Na miejscu wytyczono już pasy ruchu, postawiono bariery ochronne, zamontowano latarnie i ustawiono kompletne oznakowanie. Niestety, mimo pełnej gotowości technicznej, władze miasta w dalszym ciągu blokują możliwość wjazdu – napisał do redakcji.

Według mieszkańców uruchomienie zjazdu znacząco usprawniłoby dojazd do zakładów działających przy ul. Wrzosowej. Tymczasem gotowa infrastruktura od wielu tygodni pozostaje niewykorzystana.

O wyjaśnienia zwróciliśmy się do GDDKiA. Drogowcy potwierdzają, że trwają ostatnie formalności związane z uruchomieniem nowego rozwiązania.

– Prace niezbędne do wprowadzenia stałej organizacji ruchu i pełnego otwarcia węzła LNG są na ukończeniu. Odbiór niektórych elementów poza jezdniami głównymi będzie jeszcze prowadzony. Pełne otwarcie węzła i wprowadzenie stałej organizacji ruchu ma nastąpić w czerwcu – informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA.

Jak zaznaczają drogowcy, pełną funkcjonalność układ komunikacyjny osiągnie dopiero po realizacji kolejnych inwestycji planowanych przez miasto. Chodzi m.in. o budowę obwodnicy Bazy Las oraz nowego połączenia w kierunku ul. Barlickiego i terminalu LNG. Pytania dotyczące terminu uruchomienia węzła oraz dalszych planów związanych z układem drogowym na Warszowie skierowaliśmy także do Urzędu Miasta Świnoujście. Do czasu publikacji odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Na razie mieszkańcom pozostaje czekać na zapowiadane przez GDDKiA otwarcie, które ma nastąpić jeszcze przed końcem czerwca. ©℗

(km)

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