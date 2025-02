Weź mnie Kurierem do domu. Meteo i... wszystko jasne?

Młody puszysty Meteo (498K/24) jest łagodny i przyjaźnie nastawiony do świata. Na swojego człowieka czeka w szczecińskim schronisku. Może czeka właśnie na Ciebie? Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

Jest fantastyczny: czarny w całej swej Jego Wysokości Pan Kocie. Do wszystkich lgnie. Mruczy. Jednak co do pecha, to fakt: do tej pory nie miał szczęścia do ludzi.

Już trzy razy wracał do schroniska – niczym bumerang. Za każdym razem z tej samej przyczyny: nie zawsze celował do kuwety.

– Nikt nie dał szansy Meteo. A wystarczyło pójść z nim do weterynarza, żeby sprawdzić, że nie chodzi o kocią przekorę czy foch. Lecz o ból. Cierpiący kot wszak nie mówi, więc tylko w ten jeden jedyny sposób starał się zwrócić uwagę opiekunów na swój problem – mówi jedna ze schroniskowych opiekunek Domu Kota. – Meteo po prostu wymagał diagnostyki i wdrożenia leków, które ustabilizowały mu wyniki moczu. Od tego czasu do kuwety celuje bezbłędnie. Mam więc nadzieję, że limit swojego pecha w życiu już wykorzystał. Teraz trzymam kciuki za Meteo szczęśliwe lata.

Czarny Meteo (498K/24) jest młody, ma zaledwie dwa lata. Jest kotem o łagodnym usposobieniu. Uwielbia przebywać z ludźmi i nie tylko z nimi się bawić. Jednak bywa, że inne koty go stresują. Dlatego najlepiej, gdyby miał szansę stać się jedynym pupilem w rodzinie.

Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego sympatycznego, przyjaznego ludziom chłopaka – lub jakąkolwiek inną kocinę lub psinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)