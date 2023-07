Weź mnie KURIEREM do domu. Maleńka Molly

Mam to w d...e

2023-07-28 17:22:24

Całe życie lubię psy, jestem 40+. Pomagałem kilka lat, zawoziłem karmę. Ale jak widzę sytuację z pomaganiem zwierzętom w Szczecinie, to juz mnie to przestało ruszać. Schronisko czynne 8-16. Nie może być dnia jednego do 18 ? Karmy dla psów przy przyjmują. Czyli jak ktoś ma już karmę to sobie może sam jeść. Sterylizacja tylko zwierzątek schroniskowych. Nie można zrobić programu dla pozostałych zwierząt. ??? Nawet z małą odpłatnością. Niech się dalej rozmnażaja w Szczecinie.