Weź mnie Kurierem do domu. Cudak dla najlepszych

„Kto pokocha naszego Cudaka?” – pytają schroniskowi opiekunowie, zwracając uwagę na owczarka niemieckiego, który biega za piłką jak wariat, a aportować mógłby nawet… „do końca świata i o jeden dzień dłużej”. Fot Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

„Przyjazny, łagodny, z wbudowanym pakietem entuzjazmu, którym jest gotowy wszystkich zarażać” – mowa o jedynym w swoim rodzaju Cudaku, który długo – za długo – jest rezydentem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Do schroniska został dowieziony pod koniec lipca – jako kolejna z tzw. wakacyjnych sierot. Nie wiadomo, jak spędził pierwszych pięć lat życia. Chyba jednak nie najgorzej, skoro wręcz emanuje pozytywną energią.

– Temu psu uśmiech niemal nie schodzi z pyska. Do tego zawsze chętny na spacer, nieustająco gotowy do zabawy. Pierwszy przy drzwiach, pierwszy do człowieka. Mimo nadzwyczaj przyjaznego usposobienia, jest jednak stale pomijany w zapytaniach i preadopcyjnych ankietach. Z nikim jeszcze nie był na spacerze zapoznawczym, nikt się przy nim nie zatrzymał, nikt go nie brał pod uwagę – mówi jedna z wolontariuszek schroniska.

Cudak ma spokojne i zrównoważone usposobienie. W jego żyłach płynie krew owczarka niemieckiego, więc przyszłej rodzinie zapewni poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej że sprawia wrażenie opiekuńczego.

– Na inne psy reaguje ze spokojem, czasami z ekscytacją, więc być może drzemie w nim potencjał na dołączenie do psiego brata czy siostry. Gorzej z kotami, które najwyraźniej wzbudzają w nim nazbyt dużo emocji – przyznają schroniskowi opiekunowie. – Poza tym miłość Cudaka można zdobyć przekąskami oraz piłką. Gdyby mógł, biegałby za nią nieustannie. Co wyróżnia go spośród innych schroniskowych rezydentów, to bezbłędne aportowanie: nie tylko przynosi rzuconą mu piłkę, ale też chętnie ją oddaje.

Cudak ma wiele do zaoferowania nowej rodzinie. Choć nie jest typem kanapowca i przylepki. Za okazaną miłość zrewanżuje się wiernością, jaką człowieka obdarzyć potrafi tylko pies.

Jest rezydentem boksu B-16 – długo, za długo. Zasługuje na drugą szansę od losu: na nowy dom i kochającą rodzinę. Potrzebuje ich na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć Cudaka (296/24) – lub jakąkolwiek inną psinę, lub kocinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)