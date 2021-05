Weekend w Szczecinie i regionie (28-30 maja)

Szczecin, Police. Dla małej Ingi z Przęsocina, która choruje na SMA i potrzebuje bardzo drogiej terapii genowej, organizowane są dwa festyny: w sobotę w Policach, a w niedzielę w Szczecinie. Atrakcji dla najmłodszych nie zabraknie. Dochód z tych imprez zasili konto zbiórki na leczenie dziewczynki. W sobotę wojownicy małej Ingi z Przęsocina zapraszają na zabawę do Polic – na polanę za Szkołą Podstawową nr 8 przy ul. Piaskowej. Początek już o godz. 11. Impreza potrwa do godz. 17, a w niedzielę 30 maja dobra zabawa szykuje się na Jasnych Błoniach w Szczecinie, w g. 10-18.

(sag)

Komiksy, książki i dęby

Szczecin. Tym razem nie magnolie ani też nie jabłonie – jak wcześniej bywało – lecz sadzonki dębów będą przekazywane szczecinianom na Jasnych Błoniach. W zamian za książkę dziecięcą lub komiks. Już w najbliższą niedzielę w ramach akcji „Liść dębu”. Do wzięcia będą 2 tysiące sadzonek – dostępnych od godz. 13.30 na stoisku ustawionym przy „bartłomiejce”.

(an)

Dzień Weterana

Szczecin. Z okazji Dnia Weterana w sobotę z inicjatywy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, pod gmachem Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zbiorą się weterani z wielu jednostek i nacji, w tym żołnierze USA (w sumie ok. 20 weteranów). Wydarzenie rozpocznie się ok. g. 20.30. W tym czasie gmach filharmonii rozbłyśnie na cześć weteranów w biało-czerwonych barwach. Podczas spotkania będzie można porozmawiać z byłymi uczestnikami misji zagranicznych.

(KK)

Rajd pojazdów wojskowych

Drawsko Pomorskie. W dniach 28-30 bm. odbędzie się VII Rajd Historycznych Pojazdów Wojskowych – Poligon Drawsko 2021. Rajd skierowany jest przede wszystkim do posiadaczy pojazdów wojskowych wyprodukowanych do lat 70. XX w. (a szczególnie do właścicieli pojazdów wyprodukowanych w USA z okresu II w.ś.). Baza Rajdu to teren przy „Jędrkowej Przystani”.

Latawce na plaży

Świnoujście. W niedzielę odbędą się Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta. By wziąć w nich udział, wystarczy o g. 13.30 dołączyć do zabawy na plaży oraz mieć ze sobą zakupiony lub własnoręcznie wykonany latawiec.

BaT

Piknik dla Ani

Gryfino. W niedzielę w g. 13-19 na nabrzeżu odbędzie się dobroczynny festyn na rzecz Ani Orłowskiej chorującej na SMA1. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji i dla ciała, i dla ducha.

(akme)

Wystawa kolejek

Kołobrzeg. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w dniach 29-30 bm. na wystawę makiet kolejowych. W holu Hali Milenium, gdzie pojawi się ekspozycja, zobaczyć będzie można modele w skali 1:87 i 1:32. Na wystawie podziwiać można makiety modułowe, system samodzielnie poruszających się pojazdów Car Faller, kolejkę Lego oraz kolej ogrodową. Wstęp wolny.

Rusza sezon żeglarski

Kołobrzeg. Na sobotę Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg zaplanował rozpoczęcie sezonu żeglarskiego. To oczywiście niejedyna impreza, jaka odbędzie się w sezonie wiosenno-letnim w kołobrzeskiej Marinie Solnej. Organizowane będą regaty i wspólne wyjścia pasjonatów łapania wiatru w żagle w morze. Swoją działalność podkreśli także zabytkowa Reduta Morast usytuowana na skraju mariny. Zwiedzającym zostanie udostępniona z początkiem czerwca. Muzyka na żywo i gastronomia to dodatkowe atuty tego miejsca. W reducie organizowane będą imprezy historyczne. Na terenie sąsiadującym z miejscem cumowania jachtów, śladem lat ubiegłych, rozstawi się wesołe miasteczko. Będzie także strefa gigantów, czyli wciąż popularnych dmuchanych zjeżdżalni. Zarząd Portu Morskiego planuje także organizację zlotu food trucków, festiwalu rybnego, zlotu zimnowojennego oraz ustawienie kina plenerowego. W obrębie mariny ma działać wypożyczalnia sprzętu motorowodnego.

(pw)